Украинцы стали более придирчивы к картошке

В Украине изменилась культура потребления картофеля. Если раньше люди брали просто красивую неиспорченную картошку, то сейчас 90% покупателей спрашивают, для каких конкретно блюд подходит тот или иной сорт.

Об этом AgroPortal.ua рассказал директор компании "ТД-Гермес" Ярослав Кимак, которая первой в Украине начала маркировку картофеля по кулинарному предназначению.

По словам Кимака, лидируют сорта для пюре и на жарку, а в перерабатывающей промышленности фаворитом является картофель для чипсов и фритюра.

На вопрос, какой самый популярный сорт картофеля был в прошлом году, Кимак назвал новый сорт Торнадо, который в 2020 году только вошел в реестр сортов Украины.

"Это новый сорт, который характеризируется очень ранней закладкой урожая, имеет ярко-красную, даже малиновую кожуру, а внутри белый. Основная фишка этого картофеля – его вкус, особенно в жареном виде", – сообщил Кимак.

Также он отметил, что в ближайшее время ожидается рост рынка: статистика показывает, что качественного картофеля в Украине не хватает.

"Также в Украине сейчас строится несколько перерабатывающих заводов, что влечет за собой увеличение спроса на чипсовый картофель. А вот с крахмалом все не так просто, его производство падает каждый год", – отметил Кимак.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что перед приготовлением картошки, ее нельзя опускать в холодную воду, поскольку овощ может потерять большую часть своей пищевой ценности. Также мы рассказывали о трех ошибках, которые все допускают в приготовлении картофельного пюре.