Названа главная ошибка при приготовления картофеля

Перед приготовлением картошки, ее нельзя опускать в холодную воду, поскольку овощ может потерять большую часть своей пищевой ценности.

Об этом пишет kuchnia.wp.pl. Отмечается, что приготовление картошки не настолько простое действие. По мнению автора материала, куда более подходящим способом будет класть сырой картофель в уже закипевшую воду, а посолить, только когда картофель размягчится.

Тщательно помытый или очищенный молодой картофель варится 15-20 минут на среднем огне. Варить старый картофель рекомендуется в мундире, поскольку всё самое ценное находится под кожурой. Позже, при очистке, кожуру нужно срезать как можно тоньше. Картошка, которая пойдёт на пюре, перед варкой должна быть порезана на небольшие куски. Это сократит время термической обработки.

Сделать картошку ещё вкуснее можно, добавив при варке в воду молоко (в пропорции 250 миллилитров на литр), сливочное масло и лук.

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