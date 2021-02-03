Ужин за 30 минут: паста тальятелле с тефтелями в томатном соусе

Маша Сердюк FoodOboz 17:04, 3.02.2021 Обновлено: 17:20, 3.02.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: паста с тефтелями в томатной подливе. Для приготовления этого блюд подойдет паста тальятелле в гнездах или любые короткие макароны.

  • паста тальятелле – 3-4 гнезда

  • говяжий фарш – 350 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • небольшая морковь – 1 шт.

  • томатный сок – 500 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • сухой базилик – 0,5 ч. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • тертый пармезан – для подачи

Вместо тальятелле можно взять любую короткую пасту.
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  1. Лук и морковь почистить. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на мелкую терку.

  2. Добавить овощи в фарш, посолить, поперчить, посыпать сухим базиликом и хорошо вымешать. Сформировать небольшие тефтельки.

  3. В сотейник или глубокую сковороду выложить гнезда тальятелле, сверху уложить тефтельки.

  4. В томатном соке размешать сахар и щепотку соли. Сахар нужен для того, чтобы нейтрализовать кислоту, которую даст томатный сок при нагревании.

  5. Залить соком макароны с мясом – так, чтобы жидкость полностью покрывала все ингредиенты.

  6. Довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20 минут.

  7. При подаче посыпать тертым пармезаном.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сварить идеальные спагетти и давал подробную инструкцию от известного британского шефа Гордона Рамзи.

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