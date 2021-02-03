Ужин за 30 минут: паста тальятелле с тефтелями в томатном соусе
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: паста с тефтелями в томатной подливе. Для приготовления этого блюд подойдет паста тальятелле в гнездах или любые короткие макароны.
паста тальятелле – 3-4 гнезда
говяжий фарш – 350 г
репчатый лук – 1 шт.
небольшая морковь – 1 шт.
томатный сок – 500 мл
соль, перец – по вкусу
сухой базилик – 0,5 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
тертый пармезан – для подачи
Лук и морковь почистить. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на мелкую терку.
Добавить овощи в фарш, посолить, поперчить, посыпать сухим базиликом и хорошо вымешать. Сформировать небольшие тефтельки.
В сотейник или глубокую сковороду выложить гнезда тальятелле, сверху уложить тефтельки.
В томатном соке размешать сахар и щепотку соли. Сахар нужен для того, чтобы нейтрализовать кислоту, которую даст томатный сок при нагревании.
Залить соком макароны с мясом – так, чтобы жидкость полностью покрывала все ингредиенты.
Довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20 минут.
При подаче посыпать тертым пармезаном.
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