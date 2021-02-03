Ужин за 30 минут: паста тальятелле с тефтелями в томатном соусе

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: паста с тефтелями в томатной подливе. Для приготовления этого блюд подойдет паста тальятелле в гнездах или любые короткие макароны.

паста тальятелле – 3-4 гнезда

говяжий фарш – 350 г

репчатый лук – 1 шт.

небольшая морковь – 1 шт.

томатный сок – 500 мл

соль, перец – по вкусу

сухой базилик – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

тертый пармезан – для подачи

Вместо тальятелле можно взять любую короткую пасту. realfood.tesco.com

Лук и морковь почистить. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на мелкую терку. Добавить овощи в фарш, посолить, поперчить, посыпать сухим базиликом и хорошо вымешать. Сформировать небольшие тефтельки. В сотейник или глубокую сковороду выложить гнезда тальятелле, сверху уложить тефтельки. В томатном соке размешать сахар и щепотку соли. Сахар нужен для того, чтобы нейтрализовать кислоту, которую даст томатный сок при нагревании. Залить соком макароны с мясом – так, чтобы жидкость полностью покрывала все ингредиенты. Довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20 минут. При подаче посыпать тертым пармезаном.

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