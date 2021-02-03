Вечеря за 30 хвилин: паста тальятеле з тефтелями в томатному соусі

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: пасту з тефтельками в томатній підливі. Для приготування цієї страви підійде паста тальятеле в гніздах або будь-які короткі макарони.

паста тальятеле – 3-4 гнізда

яловичий фарш – 350 г

ріпчаста цибулина – 1 шт.

невелика морквина – 1 шт.

томатний сік – 500 мл

сіль, перець – на смак

сухий базилік – 0,5 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

тертий пармезан – для подачі

Замість тальятеле можна взяти будь-яку коротку пасту. realfood.tesco.com

Цибулю і моркву почистити. Цибулю нарізати маленькими кубиками, моркву дрібно натерти. Додати овочі у фарш, посолити, поперчити, посипати сухим базиліком і добре вимішати. Сформувати невеликі тефтельки. У сотейнику або глибокій пательні викласти гнізда тальятеле, зверху покласти тефтельки. У томатному соку розмішати цукор і щіпку солі. Цукор потрібен для того, щоб нейтралізувати кислоту, яку дасть томатний сік під час нагрівання. Залити соком макарони з м'ясом – так, аби рідина повністю покривала всі інгредієнти. Довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20 хвилин. Під час подачі посипати тертим пармезаном.

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