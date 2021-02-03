Вечеря за 30 хвилин: паста тальятеле з тефтелями в томатному соусі

Маша Сердюк FoodOboz 17:04, 3.02.2021 Оновлено: 17:20, 3.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: пасту з тефтельками в томатній підливі. Для приготування цієї страви підійде паста тальятеле в гніздах або будь-які короткі макарони.

  • паста тальятеле – 3-4 гнізда

  • яловичий фарш – 350 г

  • ріпчаста цибулина – 1 шт.

  • невелика морквина – 1 шт.

  • томатний сік – 500 мл

  • сіль, перець – на смак

  • сухий базилік – 0,5 ч. л.

  • цукор – 1 ст. л.

  • тертий пармезан – для подачі

Замість тальятеле можна взяти будь-яку коротку пасту.
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  1. Цибулю і моркву почистити. Цибулю нарізати маленькими кубиками, моркву дрібно натерти.

  2. Додати овочі у фарш, посолити, поперчити, посипати сухим базиліком і добре вимішати. Сформувати невеликі тефтельки.

  3. У сотейнику або глибокій пательні викласти гнізда тальятеле, зверху покласти тефтельки.

  4. У томатному соку розмішати цукор і щіпку солі. Цукор потрібен для того, щоб нейтралізувати кислоту, яку дасть томатний сік під час нагрівання.

  5. Залити соком макарони з м'ясом – так, аби рідина повністю покривала всі інгредієнти.

  6. Довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20 хвилин.

  7. Під час подачі посипати тертим пармезаном.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зварити ідеальні спагетті і давав детальну інструкцію від відомого британського шефа Гордона Рамзі.

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