Вечеря за 30 хвилин: паста тальятеле з тефтелями в томатному соусі
Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.
У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: пасту з тефтельками в томатній підливі. Для приготування цієї страви підійде паста тальятеле в гніздах або будь-які короткі макарони.
паста тальятеле – 3-4 гнізда
яловичий фарш – 350 г
ріпчаста цибулина – 1 шт.
невелика морквина – 1 шт.
томатний сік – 500 мл
сіль, перець – на смак
сухий базилік – 0,5 ч. л.
цукор – 1 ст. л.
тертий пармезан – для подачі
Цибулю і моркву почистити. Цибулю нарізати маленькими кубиками, моркву дрібно натерти.
Додати овочі у фарш, посолити, поперчити, посипати сухим базиліком і добре вимішати. Сформувати невеликі тефтельки.
У сотейнику або глибокій пательні викласти гнізда тальятеле, зверху покласти тефтельки.
У томатному соку розмішати цукор і щіпку солі. Цукор потрібен для того, щоб нейтралізувати кислоту, яку дасть томатний сік під час нагрівання.
Залити соком макарони з м'ясом – так, аби рідина повністю покривала всі інгредієнти.
Довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20 хвилин.
Під час подачі посипати тертим пармезаном.
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