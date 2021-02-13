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Что приготовить на День Валентина: 5 простых десертов

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Сладости – лучший подарок на День святого Валентина. А если приготовить сладость своими руками, то ценность такого подарка увеличится в геометрической прогрессии.

Если вы ищете подарок на 14 февраля, эта статья именно для вас. Редакция FoodOboz собрала пять рецептов, которые станут отличным сладким подарком на День всех влюбленных: клубника в шоколаде, печенье, брауни с фундуком, чизкейк и капкейки с красным сердцем внутри.

При желании клубнику можно украсить кокосовой стружкой или крупной морской солью.
При желании клубнику можно украсить кокосовой стружкой или крупной морской солью. Источник: EatingWell

Клубника в шоколаде

  • свежая клубника – 150 г

  • молочный шоколад – 200 г (2 плитки)

  • растительное масло

  1. Ягоды промыть под проточной водой, обсушить. Хвостики удалять не нужно. Выложить ягоды на доску и поставить в холодильник на полчаса.

  2. Шоколад наломать кусочками, сложить в металлическую миску и растопить на водяной бане.

  3. Металлическую решетку смазать маслом и поставить на бумажные полотенца.

  4. Обмакивать холодную клубнику в горячий шоколад, держа их за хвостик. Готовые ягоды выкладывать на решетку, хвостиками вниз: старайтесь разложить так, чтобы шоколад не соприкасался с прутьями.

  5. Дайте шоколаду немного застыть, затем поставьте решетку в холодильник на полчаса.

Для начинки подойдет любое варенье или повидло.
Для начинки подойдет любое варенье или повидло. Источник: delish.com

Песочное печенье

  • мука – 2 стакана

  • сливочное масло – 200 г

  • сахар – 3 ст. л.

  • сода или разрыхлитель – 0,5 ч. л.

  • повидло или густой джем

  1. Приготовить тесто. Масло нарезать кусочками, добавить в муку, насыпать сахар, соль, соду и перетереть руками в крошку.

  2. Вымешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Если тесто крошится, можно добавить ложку холодной воды.

  3. Готовое тесто раскатать на присыпанном мукой столе, вырезать из него кружочки. В половине кружочков вырезать маленькие сердечки формочкой для печенья.

  4. Противень застелить пергаментом и аккуратно разложить печенье. Круглые заготовки (которые без отверстий) наколоть вилкой, чтобы тесто осталось ровным.

  5. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 15-20 минут до легкого золотистого цвета. Точное время индивидуально для каждой духовки, поэтому следите, чтобы печенье не стало слишком темным – так оно затвердеет.

  6. Готовое печенье остудить. Затем смазать кружочки без дырочек повидлом или джемом, накрыть вторыми половинками с отверстиями в форме сердечек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

По желанию в брауни можно добавить ягоды.
По желанию в брауни можно добавить ягоды. Источник: mamabearscookbook.com

Брауни с фундуком и виски

  • экстрачерный шоколад – 150 г

  • сливочное масло – 150 г

  • яйцо – 2 шт.

  • сахар – 170 г

  • сырой чищенный фундук – 50 г

  • мука – 130 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • виски – 60 мл

  1. Орехи порубить ножом и подрумянить на сухой сковородке до золотистого цвета.

  2. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Добавить масло, аккуратно размешать до однородности, остудить.

  3. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до пышной пены, добавить просеянную муку, перемешать.

  4. Шоколад смешать с тестом, добавить виски и орехи.

  5. Прямоугольную форму (размером 20х25 см) застелить пергаментом, выложить в нее тесто и хорошо разровнять.

  6. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать около 40 минут. Очень важно не пересушить брауни, они дoлжны быть мягковатыми и кремовыми внутри.

  7. Готовую выпечку остудить и нарезать порционными квадратами. По желанию можно украсить брауни кремом, взбитыми сливками или ягодами.

Для украшения чизкейка можно взять любые ягоды или фрукты.
Для украшения чизкейка можно взять любые ягоды или фрукты. Источник: driscolls.com

Чизкейк з малиной

  • печенье "Топленое молоко" – 400 г

  • сливочное масло – 150 г

  • жирный творог – 800 г

  • сливки – 120 мл

  • сахар – 250 г

  • яйцо – 3 шт.

  • ванильный сахар – 15 г

  • сметана – 250 г

  • малина – для украшения

  1. Печенье измельчить блендером в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

  2. Дно разъемной формы диаметром 23 см застелить пергаментом. Выложить крошку в форму, распределить по дну, сформировать бортики, хорошо утрамбовать.

  3. Творог измельчить блендером, влить сливки, перемешать. Вбить яйца, добавить 200 г сахара и ванильный сахар, взбить венчиком.

  4. Вылить массу в разъемную форму, поставить в разогретую до 170 градусов духовку и запекать 50 минут.

  5. Взбить сметану с остальным сахаром. Достать чизкейк из духовки, вылить на творог сметану и вернуть в духовку. Увеличить температуру до 200 градусов и запекать еще 7 минут.

  6. Готовый чизкейк остудить, украсить ягодами малины и поставить в холодильник на 6 часов.

Идеальный способ сказать "я люблю тебя".
Идеальный способ сказать "я люблю тебя". Источник: Unsplash

Капкейки с сердечками

Для красного теста:

  • мука – 200 г

  • яйца – 3 шт.

  • молоко – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 200 г

  • сахарная пудра – 200 г

  • ванильный экстракт – 0,5 ч. л.

  • пищевой краситель красного цвета – 2 мл

Для белого теста:

  • мука – 125 г

  • яйца – 2 шт.

  • молоко – 1.5 ст. л.

  • сливочное масло – 125 г

  • сахарная пудра – 125 г

  • ванильный экстракт – на кончике ч. л.

  • сода пищевая – на кончике ч. л.

Для крема:

  • сливочное масло – 150 г

  • сахарная пудра – 150 г

  • ванильный экстракт – 1 ч. л.

  • сливочный крем-сыр – 300 г

  1. Приготовить сердечки из красного теста. Взбить масло с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Добавить муку, перемешать.

  2. В молоке развести ванильный экстракт и краску. Вмешать краску в тесто. Выложить тесто в форму и разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 10 минут.

  3. Коржи остудить. Разрезать вдоль пополам. При помощи формочки для печенья вырезать сердечки.

  4. Приготовить белое тесто. В сухие продукты добавить размягченное масло, яйца и разведенный в молоке ванильный экстракт. Замесить тесто. В форму для кексов вложить бумажные формочки, при помощи ложки выложить тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Осторожно воткнуть красные сердечки в каждую формочку.

  5. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 15 минут. Готовые капкейки остудить.

  6. Приготовить крем. Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль взбивать миксером минут пять до воздушного состояния. Добавить сливочный сыр и снова взбить до пышности и однородности.

  7. Готовый крем переложить в кондитерский мешок и украсить им остывшие капкейки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить крем-сыр "Филадельфия" дома: по ссылке можно почитать подробный рецепт приготовления от шеф-повара и судьи проекта "МастерШеф" Владимира Ярославского.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
День святого Валентина
Тег
рецепт
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