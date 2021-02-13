Что приготовить на День Валентина: 5 простых десертов

Сладости – лучший подарок на День святого Валентина. А если приготовить сладость своими руками, то ценность такого подарка увеличится в геометрической прогрессии.
Если вы ищете подарок на 14 февраля, эта статья именно для вас. Редакция FoodOboz собрала пять рецептов, которые станут отличным сладким подарком на День всех влюбленных: клубника в шоколаде, печенье, брауни с фундуком, чизкейк и капкейки с красным сердцем внутри.
Клубника в шоколаде
свежая клубника – 150 г
молочный шоколад – 200 г (2 плитки)
растительное масло
Ягоды промыть под проточной водой, обсушить. Хвостики удалять не нужно. Выложить ягоды на доску и поставить в холодильник на полчаса.
Шоколад наломать кусочками, сложить в металлическую миску и растопить на водяной бане.
Металлическую решетку смазать маслом и поставить на бумажные полотенца.
Обмакивать холодную клубнику в горячий шоколад, держа их за хвостик. Готовые ягоды выкладывать на решетку, хвостиками вниз: старайтесь разложить так, чтобы шоколад не соприкасался с прутьями.
Дайте шоколаду немного застыть, затем поставьте решетку в холодильник на полчаса.
Песочное печенье
мука – 2 стакана
сливочное масло – 200 г
сахар – 3 ст. л.
сода или разрыхлитель – 0,5 ч. л.
повидло или густой джем
Приготовить тесто. Масло нарезать кусочками, добавить в муку, насыпать сахар, соль, соду и перетереть руками в крошку.
Вымешать тесто, пока оно не станет гладким и однородным. Если тесто крошится, можно добавить ложку холодной воды.
Готовое тесто раскатать на присыпанном мукой столе, вырезать из него кружочки. В половине кружочков вырезать маленькие сердечки формочкой для печенья.
Противень застелить пергаментом и аккуратно разложить печенье. Круглые заготовки (которые без отверстий) наколоть вилкой, чтобы тесто осталось ровным.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 15-20 минут до легкого золотистого цвета. Точное время индивидуально для каждой духовки, поэтому следите, чтобы печенье не стало слишком темным – так оно затвердеет.
Готовое печенье остудить. Затем смазать кружочки без дырочек повидлом или джемом, накрыть вторыми половинками с отверстиями в форме сердечек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
Брауни с фундуком и виски
экстрачерный шоколад – 150 г
сливочное масло – 150 г
яйцо – 2 шт.
сахар – 170 г
сырой чищенный фундук – 50 г
мука – 130 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
виски – 60 мл
Орехи порубить ножом и подрумянить на сухой сковородке до золотистого цвета.
Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Добавить масло, аккуратно размешать до однородности, остудить.
В отдельной миске взбить яйца с сахаром до пышной пены, добавить просеянную муку, перемешать.
Шоколад смешать с тестом, добавить виски и орехи.
Прямоугольную форму (размером 20х25 см) застелить пергаментом, выложить в нее тесто и хорошо разровнять.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать около 40 минут. Очень важно не пересушить брауни, они дoлжны быть мягковатыми и кремовыми внутри.
Готовую выпечку остудить и нарезать порционными квадратами. По желанию можно украсить брауни кремом, взбитыми сливками или ягодами.
Чизкейк з малиной
печенье "Топленое молоко" – 400 г
сливочное масло – 150 г
жирный творог – 800 г
сливки – 120 мл
сахар – 250 г
яйцо – 3 шт.
ванильный сахар – 15 г
сметана – 250 г
малина – для украшения
Печенье измельчить блендером в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
Дно разъемной формы диаметром 23 см застелить пергаментом. Выложить крошку в форму, распределить по дну, сформировать бортики, хорошо утрамбовать.
Творог измельчить блендером, влить сливки, перемешать. Вбить яйца, добавить 200 г сахара и ванильный сахар, взбить венчиком.
Вылить массу в разъемную форму, поставить в разогретую до 170 градусов духовку и запекать 50 минут.
Взбить сметану с остальным сахаром. Достать чизкейк из духовки, вылить на творог сметану и вернуть в духовку. Увеличить температуру до 200 градусов и запекать еще 7 минут.
Готовый чизкейк остудить, украсить ягодами малины и поставить в холодильник на 6 часов.
Капкейки с сердечками
Для красного теста:
мука – 200 г
яйца – 3 шт.
молоко – 1 ст. л.
сливочное масло – 200 г
сахарная пудра – 200 г
ванильный экстракт – 0,5 ч. л.
пищевой краситель красного цвета – 2 мл
Для белого теста:
мука – 125 г
яйца – 2 шт.
молоко – 1.5 ст. л.
сливочное масло – 125 г
сахарная пудра – 125 г
ванильный экстракт – на кончике ч. л.
сода пищевая – на кончике ч. л.
Для крема:
сливочное масло – 150 г
сахарная пудра – 150 г
ванильный экстракт – 1 ч. л.
сливочный крем-сыр – 300 г
Приготовить сердечки из красного теста. Взбить масло с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Добавить муку, перемешать.
В молоке развести ванильный экстракт и краску. Вмешать краску в тесто. Выложить тесто в форму и разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 10 минут.
Коржи остудить. Разрезать вдоль пополам. При помощи формочки для печенья вырезать сердечки.
Приготовить белое тесто. В сухие продукты добавить размягченное масло, яйца и разведенный в молоке ванильный экстракт. Замесить тесто. В форму для кексов вложить бумажные формочки, при помощи ложки выложить тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Осторожно воткнуть красные сердечки в каждую формочку.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 15 минут. Готовые капкейки остудить.
Приготовить крем. Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль взбивать миксером минут пять до воздушного состояния. Добавить сливочный сыр и снова взбить до пышности и однородности.
Готовый крем переложить в кондитерский мешок и украсить им остывшие капкейки.
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