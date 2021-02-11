Ужин за 30 минут: целая форель, запеченная с лимоном и тархуном

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить печеную форель с тархуном и лимоном. На гарнир к рыбе можно подать зеленый салат, вареный рис или печеные овощи.

филе свежей форели – 2 шт.

свежий тархун – небольшой пучок

лимон – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст. л.

На гарнир к рыбе можно подать зеленый салат или печеные овощи. realfood.tesco.com

Рыбу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Каждое филе натереть солью и перцем, смазать растительным маслом. Выложить на одно филе тархун и половину нарезанного кружочками лимона. Накрыть вторым куском филе – так, чтобы образовалась целая рыба. Перевязать филе толстой ниткой, чтобы рыба не распадалась. Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень. Сверху положить несколько кружочков лимона. Поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекать 20 минут.

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