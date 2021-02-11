Вечеря за 30 хвилин: ціла форель, запечена з лимоном і тархуном

Маша Сердюк FoodOboz 17:06, 11.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати печену форель з тархуном (або, як його ще називають, естрагоном) і лимоном. На гарнір до риби можна подати зелений салат, варений рис або печені овочі.

  • філе свіжої форелі – 2 шт.

  • свіжий тархун – невеликий пучок

  • лимон – 1 шт.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – 2 ст. л.

  1. Рибу помити, витерти насухо паперовими рушниками. Кожне філе натерти сіллю і перцем, змастити олією.

  2. Викласти на одне філе тархун і половину нарізаного кружечками лимона.

  3. Накрити другим шматком філе – так, щоб вийшла ціла риба. Перев'язати філе товстою ниткою, щоб риба не розпадалася.

  4. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко. Зверху покласти кілька кружалець лимона.

  5. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку, запікати 20 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про помилки, яких багато людей припускаються під час приготування картопляного пюре: британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг дав три поради, які допоможуть приготувати страву повітряної консистенції.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Україну чекають морози до -30: синоптики дали прогноз і пояснили збій погоди

На Донбасі убили воїна ЗСУ

"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце у рейтингу партій – КМІС

Вірастюк: стати нардепом мені запропонував Зеленський

Смерть підлітка під мостом у Харкові: спливли нові подробиці