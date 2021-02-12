В Британии ищут людей, которые будут пить вино за деньги

Британская компания HUN объявила поиск людей на вакансию мечты: ищут дегустаторов, которые не против употреблять алкоголь за денежное вознаграждение.

Как сообщает издание Daily Mirror, фирма ищет людей, которые будут пробовать южноафриканское вино в жестяных банках. Сотрудники компании хотят проверить, соответствует ли высоким стандартам вино, разлитое в банки, в которых обычно продают пиво и энергетики.

За работу дегустаторами обещают заплатить 200 фунтов стерлингов (около 7,7 тысяч гривен) и обеспечить годовой запас вина с доставкой на дом. Кроме того, так называемые сотрудники компании будут регулярно получать образцы новых вин, которые HUN начнет выпускать в этом году.

Все желающие подать заявку на вакансию должны зарегистрироваться на сайте компании не позднее 9 марта. Важное условие для соискателей: они должны быть не младше 18 лет и проживать в Великобритании.

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