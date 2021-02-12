У Британії шукають людей, які питимуть вино за гроші

Британська компанія HUN оголосила пошук людей на вакансію мрії: шукають дегустаторів, які не проти вживати алкоголь за грошову винагороду.

Як повідомляє видання Daily Mirror, фірма шукає людей, які куштуватимуть південноафриканське вино у жерстяних бляшанках. Співробітники компанії хочуть перевірити, чи відповідає високим стандартам вино, розлите в тару, в якій зазвичай продають пиво й енергетики.

За роботу дегустаторами обіцяють заплатити 200 фунтів стерлінгів (близько 7,7 тисячі гривень) і забезпечити річний запас вина з доставкою додому. Крім того, так звані співробітники компанії регулярно отримуватимуть зразки нових вин, які HUN почне випускати цього року.

Всі охочі подати заявку на вакансію мають зареєструватися на сайті компанії не пізніше ніж 9 березня. Важлива умова для шукачів: вони повинні бути не молодші за 18 років і проживати у Великобританії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що француз Мішель-Жак Шассей відкриває музей, де планує виставити власну колекцію вина. Свій музей він уже назвав "винним Лувром": експозиція налічує 50 тисяч пляшок вина.

А в Україні тим часом стартувало масштабне дослідження про вино: авторка блогу "Сомельє в зелених штанях" Анна-Євгенія Янченко почала опитування українців про їхні винні вподобання. Дослідження відбувається в межах магістерської роботи, яку Янченко пише в Одеській національній академії харчових технологій.