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В Украине начали производство искусственного мяса

1.8т
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Украинская компания Eat Me At начала производство фарша, изготовленного на растительной основе. По вкусу такое мясо идентично обычной говядине.

Мясо на основе растений начали разрабатывать в Соединенных Штатах Америки почти 10 лет назад. В 2018-м, когда его уже можно было приобрести в супермаркетах и ​​попробовать в местных ресторанах, основатель Eat Me At Андрей Черуха поехал в США с целью попробовать и привезти образцы в Украину, пишет Мind.ua.

"За два года, начиная с 2018-го, я познакомился с десятками технологов из разных стран, мы сделали сотни тестов, рецептур фарша, выработали собственные технологии изготовления, прежде чем достичь продукта, который нам полностью понравился", – говорит Черуха.

Массовое производство искусственного мяса компания запустила несколько месяцев назад. По словам основателя стартапа, для "мясного" вкуса и решения проблемы дефицита железа в состав добавляют минералы, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи – так называется разновидность грибов, которые часто используют в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов.

Основатель Eat Me At Андрей Черуха.
Основатель Eat Me At Андрей Черуха. Источник: Facebook/Eat Me At

Состав растительного фарша от Eat Me At:

  • Основа: текстурированный соевый белок, богатый растительными белками.

  • За вкус отвечают дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжей, они в своем составе очень богатые белками и витаминами группы В.

  • Для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в рационе в состав добавляют минералы Коджи, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи.

  • Для скрепления фарша в стабильную массу используется метилцеллюлоза, которая по свойствам похожа на желатин.

  • Для жирности добавляют ​​кокосовое и подсолнечное масло.

  • Цвет мяса имитирует сок свеклы и натуральный краситель из карамели.

Производители говорят, что из их продукции можно готовить как котлеты и тефтели, так и начинку для пирогов и вареников, а также любые блюда, где нужен фарш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые в США заявили, что отказ от красного мяса в пользу растительных источников белка приводит к снижению риска болезней сердца. А небольшие порции продуктов из переработанного мяса, таких как бекон, колбаса и сосиски, увеличивают риск преждевременной смерти на 20%.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Место
Украина
Тег
мясо
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