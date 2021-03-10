Словения поссорилась с Италией из-за уксуса

Итальянские производители выступают против нового закона об уксусе, который недавно приняли в Словении.

В конце февраля Словения уведомила Европу о законе, согласно которому любой винный уксус с концентрированным суслом может продаваться под названием "бальзамический уксус", пишет издание Wanted in Milan.

Все дело в том, что бальзамический уксус из города Модена на официальном уровне признан итальянским фирменным блюдом. И чтобы защитить этот продукт от подделок, Евросоюз предоставил бальзамическому уксусу статусы защищенного обозначения происхождения (PDO) и защищенных географических названий (PDI).

Словенцы же хотят создать новый стандарт для производства бальзамического уксуса, который откроет новый сегмент бизнеса.

Поэтому словенский закон очень возмутил членов Ассоциации итальянских фермеров "Колдиретти".

"Неприемлемое применение названия "бальзамический уксус" Словенией является атакой на всю систему качества, произведенную в Италии. Мы просим Европейскую комиссию отклонить запрос страны", – заявили представители "Колдиретти".

Они заявляют, что если словенский закон одобрят члены Еврокомиссии, то итальянский рынок может рухнуть. Итальянские производители бальзамического уксуса заявили о "прямой атаке на европейскую качественную агропродовольственную систему" ​​и "незаконной операции, которая нарушает правила ЕС по защите географических указаний".

"Эта инициатива проложит дорожку для рынка подделок, а также приведет к впечатляющим экономическим потерям в стране", – заявили в "Колдиретти" и отметили, что одобрение словенского закона обойдется производителям бальзамического уксуса в Италии более чем в 1 миллиард евро.

В настоящее время закон находится на рассмотрении компетентных органов, на принятие решения Европейской комиссии понадобится три месяца. Свой вердикт эксперты должны вынести до 3 июня.

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