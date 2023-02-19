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Влажный шоколадный манник с вишнями: готовится на кефире
Манник – это вкусный домашний пирог, в основе которого – манная крупа. Готовят выпечку преимущественно на кефире и с разными начинками: яблоком, вишнями, бананом, сыром и даже тыквой.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом шоколадного манника с вишнями.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- манка – 200 г
- вишни – 1 стекло (200 мл)
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- какао – 20 г
- сода – 1 ч. л. с небольшой горкой
Способ приготовления:
1. Манку залить кефиром. Перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.
2. К готовой манке добавить соду. Перемешать.
3. Добавить яйца и снова хорошо перемешать.
4. Добавить сахар и какао. Перемешать.
5. Добавить в тесто вишни. Перемешать и вылить тесто в смазанную маслом форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
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