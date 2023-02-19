Влажный шоколадный манник с вишнями: готовится на кефире

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Влажный шоколадный манник с вишнями: готовится на кефире

Манник – это вкусный домашний пирог, в основе которого – манная крупа. Готовят выпечку преимущественно на кефире и с разными начинками: яблоком, вишнями, бананом, сыром и даже тыквой.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом шоколадного манника с вишнями.

Рецепт шоколадного манника с вишнями

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл
  • манка – 200 г
  • вишни – 1 стекло (200 мл)
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 100 г
  • какао – 20 г
  • сода – 1 ч. л. с небольшой горкой
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Способ приготовления:

1. Манку залить кефиром. Перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.

2. К готовой манке добавить соду. Перемешать.

Тесто на кефире для манника

3. Добавить яйца и снова хорошо перемешать.

4. Добавить сахар и какао. Перемешать.

5. Добавить в тесто вишни. Перемешать и вылить тесто в смазанную маслом форму.

Как приготовить манник по-новому

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

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