Выпекать не придется: как приготовить изысканную кофейную панна-котту
Пана кота – очень популярный и вкусный десерт, который не нужно выпекать. В его основе сливочная масса, в которую нужно влить соответствующее количество желатина, чтобы застыла масса. Также очень вкусно добавить кофе.
Идея приготовления кофейного панна-котта без выпечки опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instgaram. Вкус вас приятно удивит.
Способ приготовления кофейного пана-кошки:
1. Чайную ложку желатина залить водой (30 мл.), оставить чтобы желатин набух.
2. Взять молоко и сливки 33% – объединить в пропорции 50/50.
3. Заварить 100 миллилитров крепкого кофе.
4. В горячем кофе размешать ванильный сахар (1 ч.л.) и сахарную пудру 50-100 г (ориентироваться на свой вкус).
5. К кофе добавить набухший желатин.
6. На слабом огне, помешивая, нагреть кофе, не доводя до кипения, чтобы желатин полностью разошелся.
7. Далее соединить кофе с молочной частью, слегка перемешать, чтобы не было много пузырьков.
8. Разлить по формочкам, стаканам.
9. Поставить на стабилизацию в холодильник на 1-2 часа – все зависит от вашего желатина.
10. Вместо сахара можно также добавить сгущенку, количество регулируйте по вашему вкусу.
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