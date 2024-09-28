Пана кота – очень популярный и вкусный десерт, который не нужно выпекать. В его основе сливочная масса, в которую нужно влить соответствующее количество желатина, чтобы застыла масса. Также очень вкусно добавить кофе.

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Идея приготовления кофейного панна-котта без выпечки опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instgaram. Вкус вас приятно удивит.

Способ приготовления кофейного пана-кошки:

1. Чайную ложку желатина залить водой (30 мл.), оставить чтобы желатин набух.

2. Взять молоко и сливки 33% – объединить в пропорции 50/50.

3. Заварить 100 миллилитров крепкого кофе.

4. В горячем кофе размешать ванильный сахар (1 ч.л.) и сахарную пудру 50-100 г (ориентироваться на свой вкус).

5. К кофе добавить набухший желатин.

6. На слабом огне, помешивая, нагреть кофе, не доводя до кипения, чтобы желатин полностью разошелся.

7. Далее соединить кофе с молочной частью, слегка перемешать, чтобы не было много пузырьков.

8. Разлить по формочкам, стаканам.

9. Поставить на стабилизацию в холодильник на 1-2 часа – все зависит от вашего желатина.

10. Вместо сахара можно также добавить сгущенку, количество регулируйте по вашему вкусу.

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