Завтрак за 10 минут: горячий сэндвич крок-месье

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить крок-месье – популярный во французских кафе и барах горячий бутерброд с ветчиной и сыром. Откуда взялось такое название блюда точно не известно. Одна из теорий гласит, что словосочетание "крок-месье" образовалось от французского глагола croquer (хрустеть), и обращения "месье".

Для приготовления крок-месье используют поджаренный хлеб, ветчину и сыр – как правило, Эмменталь или Грюйер. Из указанных ингредиентов формируются сэндвичи, которые поджаривают на сковороде или запекают в духовке. Вариант крок-месье с яйцом сверху (слегка поджаренным или пашот) называется крок-мадам.

Сендвич можно подавать с жареным яйцом сверху. theflavorbender.com

Ингредиенты на 1 порцию:

белый хлеб – 2 ломтика

нежирная ветчина – 3 слайса

твердый тертый сыр – 100-150 г

растительное масло

Как готовить:

На хлеб выложить ломтики ветчины в несколько слоев, посыпать половиной сыра. Накрыть вторым кусочком хлеба. Выложить хлеб на разогретую и смазанную маслом сковороду, жарить до румяного цвета. Перевернуть сендвич, посыпать поджаренную сторону тертым сыром. Накрыть крышкой и жарить на небольшом огне, пока сыр не расплавится.

Если вы хотите не хотите жареный сендвич, разогрейте духовку на максимум, выложите готовый сендвич в форму и запекайте около 10 минут, пока сыр не начнет пузыриться.

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