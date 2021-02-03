Завтрак за 10 минут: омлет-пицца с ветчиной, шпинатом и томатами

Маша Сердюк FoodOboz 06:00, 3.02.2021

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о блюдах, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом пиццы-омлета с ветчиной, шпинатом и томатами. Начинку вы можете брать на свое усмотрение: вместо ветчины можно взять салями, грибы или слабосоленый лосось. О том, как приготовить слабосоленый лосось дома, мы вам уже рассказывали, подробную инструкцию можно прочесть здесь.

Начинка может быть абсолютно любой.
joyfulhealthyeats.com

  • яйца – 3 шт.

  • молоко – 3 ст. л.

  • мука – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • свежий шпинат – горсть

  • томаты черри – 5-7 шт.

  • ветчина – 3 ломтика

  • тертый твердый сыр – 1 ст. л.

  • растительное масло – для жарки

  1. Яйца взбить венчиком с молоком, мукой и щепоткой соли и перца.

  2. Томаты помыть, вытереть насухо, разрезать пополам. Ветчину нарезать полосками.

  3. Сковороду нагреть, смазать маслом. Выложить томаты, ветчину и шпинат, жарить, помешивая, пару минут. Затем залить взбитыми яйцами и посыпать тертым сыром.

  4. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 5-7 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных горячих напитках, которые согреют вас в зимнюю пору года не хуже чая и какао.

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