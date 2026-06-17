Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Заливной пирог – лучшая альтернатива хлебу. Готовить его можно на кефире, так тесто будет пышным. А для начинки подойдут вареные яйца, лук, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
Тесто:
- кефир 380 мл
- мука 200 г
- яйца 3 шт.
- разрыхлитель 1 ч. л.
- соль
Начинка:
- тунец 240 г
- яйца 4 шт.
- соль, перец
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Для теста: яйца смешиваем с кефиром, добавляем разрыхлитель, соль, муку, замешиваем до однородной консистенции.
2. Для начинки: сливаем лишний сок из тунца, нарезаем кубиками яйца, соль, перец по вкусу, мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.
3. В форму выливаем половину теста, выкладываем начинку, выливаем оставшееся тесто. Посыпаем кунжутом по вкусу. Запекаем 50-60 минут при 180 С.
Вкусно будет с айраном!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: