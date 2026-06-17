Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
96
Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами
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Заливной пирог – лучшая альтернатива хлебу. Готовить его можно на кефире, так тесто будет пышным. А для начинки подойдут вареные яйца, лук, тунец.

Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Тесто:

  • кефир 380 мл
  • мука 200 г
  • яйца 3 шт.
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • соль

Начинка:

  • тунец 240 г
  • яйца 4 шт.
  • соль, перец
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Для теста: яйца смешиваем с кефиром, добавляем разрыхлитель, соль, муку, замешиваем до однородной консистенции.

Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

2. Для начинки: сливаем лишний сок из тунца, нарезаем кубиками яйца, соль, перец по вкусу, мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.

Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

3. В форму выливаем половину теста, выкладываем начинку, выливаем оставшееся тесто. Посыпаем кунжутом по вкусу. Запекаем 50-60 минут при 180 С.

Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

Вкусно будет с айраном!

Альтернатива хлебу: пышный заливной пирог с зеленым луком и вареными яйцами

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