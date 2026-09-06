Ароматная маринованная закуска из запеченных перцев и баклажанов: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Ароматная маринованная закуска из запеченных перцев и баклажанов: простой рецепт
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченные баклажаны, перец, лук, чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Оригинального вкуса блюду придаст маринад, его можно приготовить из соуса чили, масла, уксуса, сахара.

Что приготовить из запеченных овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении маринованной закуски из запеченных перцев и баклажанов. 

Ингредиенты: 

  • 10 баклажанов
  • перец (красный, мясистый) 1 кг
  • баклажаны (небольшие, плотные) 1 кг

Маринад:

  • острый соус чили 4 ст. л.
  • сахар 3 ст.л.
  • соль 2 ч.л.
  • уксус 9% 4 ст.л.
  • оливковое масло 4 ст.л.
  • сок из запеченных перцев 6 ст.л.

Дополнительно:

  • чеснок
  • зелень: укроп, петрушка

Способ приготовления: 

1. Овощи помыть, обсушить, выложить на противень (не очищенные, вместе с плодоножками). Баклажаны обязательно проколоть вилкой. Запекать 25-35 мин при 200. В процессе запекания несколько раз переворачивать. После остудите, почистите и порежьте. 

Запеченные овощи

2. Для маринада: перемешать все ингредиенты.

Маринад для овощей

3. Выложить в широкую посуду слоями баклажаны и перец, пересыпая каждый слой ломтиками чеснока, рубленной зеленью и поливая маринадом. Сверху положить легкий груз и отправить в холодильник минимум на 1 сутки.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептсалат
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты