Ароматная маринованная закуска из запеченных перцев и баклажанов: простой рецепт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Запеченные баклажаны, перец, лук, чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Оригинального вкуса блюду придаст маринад, его можно приготовить из соуса чили, масла, уксуса, сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении маринованной закуски из запеченных перцев и баклажанов.
Ингредиенты:
- 10 баклажанов
- перец (красный, мясистый) 1 кг
- баклажаны (небольшие, плотные) 1 кг
Маринад:
- острый соус чили 4 ст. л.
- сахар 3 ст.л.
- соль 2 ч.л.
- уксус 9% 4 ст.л.
- оливковое масло 4 ст.л.
- сок из запеченных перцев 6 ст.л.
Дополнительно:
- чеснок
- зелень: укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. Овощи помыть, обсушить, выложить на противень (не очищенные, вместе с плодоножками). Баклажаны обязательно проколоть вилкой. Запекать 25-35 мин при 200. В процессе запекания несколько раз переворачивать. После остудите, почистите и порежьте.
2. Для маринада: перемешать все ингредиенты.
3. Выложить в широкую посуду слоями баклажаны и перец, пересыпая каждый слой ломтиками чеснока, рубленной зеленью и поливая маринадом. Сверху положить легкий груз и отправить в холодильник минимум на 1 сутки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: