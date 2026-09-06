Ароматная маринованная закуска из запеченных перцев и баклажанов: простой рецепт

Запеченные баклажаны, перец, лук, чеснок – идеальный набор продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Оригинального вкуса блюду придаст маринад, его можно приготовить из соуса чили, масла, уксуса, сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении маринованной закуски из запеченных перцев и баклажанов.

Ингредиенты:

10 баклажанов

перец (красный, мясистый) 1 кг

баклажаны (небольшие, плотные) 1 кг

Маринад:

острый соус чили 4 ст. л.

сахар 3 ст.л.

соль 2 ч.л.

уксус 9% 4 ст.л.

оливковое масло 4 ст.л.

сок из запеченных перцев 6 ст.л.

Дополнительно:

чеснок

зелень: укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. Овощи помыть, обсушить, выложить на противень (не очищенные, вместе с плодоножками). Баклажаны обязательно проколоть вилкой. Запекать 25-35 мин при 200. В процессе запекания несколько раз переворачивать. После остудите, почистите и порежьте.

2. Для маринада: перемешать все ингредиенты.

3. Выложить в широкую посуду слоями баклажаны и перец, пересыпая каждый слой ломтиками чеснока, рубленной зеленью и поливая маринадом. Сверху положить легкий груз и отправить в холодильник минимум на 1 сутки.

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