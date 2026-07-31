Абрикосы – идеальные фрукты для приготовления вкусных пирогов, запеканок, варенья и компотов. Еще их можно карамелизировать и добавить в салаты, закуски, сделать брускетты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного абрикосового пирога с творожным кремом.

Ингредиенты:

250 г готового печенья к кофе

100 г масла

25 г сахара

900 г абрикосов

400 г творога

80 г сахара + 10 г ванильного сахара

200 г сметаны

2 яйца

150 г молока

20 г крахмала

+ 10 г сахарной пудры или сахара

Способ приготовления:

1. Перебейте печенье, добавьте масло, перемешайте и сформируйте основу с бортиками. Просушите 10 минут в духовке при 180 градусах.

2. Творог вместе со сметаной, молоком, яйцом, сахаром и крахмалом взбиваю блендером до получения очень однородной и кремообразной смеси.

3. Вылейте ее на готовый корж. Очистите абрикосы от косточек и красиво выложите наполовину погружая в крем. Посыпьте сахарной пудрой или сахаром и ставлю запекаться при 180 градусах, режим верх/низ/конвекция, примерно на 40-45 минут.

Готовность определяю по тому, что крем стал плотным, а абрикосы размягчились!

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