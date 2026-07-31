Ароматный абрикосовый пирог без теста: делимся рецептом лучшего летнего десерта к чаю
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Абрикосы – идеальные фрукты для приготовления вкусных пирогов, запеканок, варенья и компотов. Еще их можно карамелизировать и добавить в салаты, закуски, сделать брускетты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного абрикосового пирога с творожным кремом.
Ингредиенты:
- 250 г готового печенья к кофе
- 100 г масла
- 25 г сахара
- 900 г абрикосов
- 400 г творога
- 80 г сахара + 10 г ванильного сахара
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 150 г молока
- 20 г крахмала
- + 10 г сахарной пудры или сахара
Способ приготовления:
1. Перебейте печенье, добавьте масло, перемешайте и сформируйте основу с бортиками. Просушите 10 минут в духовке при 180 градусах.
2. Творог вместе со сметаной, молоком, яйцом, сахаром и крахмалом взбиваю блендером до получения очень однородной и кремообразной смеси.
3. Вылейте ее на готовый корж. Очистите абрикосы от косточек и красиво выложите наполовину погружая в крем. Посыпьте сахарной пудрой или сахаром и ставлю запекаться при 180 градусах, режим верх/низ/конвекция, примерно на 40-45 минут.
Готовность определяю по тому, что крем стал плотным, а абрикосы размягчились!
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