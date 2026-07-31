Ароматный абрикосовый пирог без теста: делимся рецептом лучшего летнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
936
Рецепт абрикосового пирога
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Абрикосы – идеальные фрукты для приготовления вкусных пирогов, запеканок, варенья и компотов. Еще их можно карамелизировать и добавить в салаты, закуски, сделать брускетты.

Вкусный абрикосовый пирог

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного абрикосового пирога с творожным кремом. 

Ингредиенты: 

  • 250 г готового печенья к кофе
  • 100 г масла
  • 25 г сахара
  • 900 г абрикосов
  • 400 г творога
  • 80 г сахара + 10 г ванильного сахара
  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 150 г молока
  • 20 г крахмала
  • + 10 г сахарной пудры или сахара

Способ приготовления: 

1. Перебейте печенье, добавьте масло, перемешайте и сформируйте основу с бортиками. Просушите 10 минут в духовке при 180 градусах.

Основа из печенья

2. Творог вместе со сметаной, молоком, яйцом, сахаром и крахмалом взбиваю блендером до получения очень однородной и кремообразной смеси.

Творожный крем

3. Вылейте ее на готовый корж. Очистите абрикосы от косточек и красиво выложите наполовину погружая в крем. Посыпьте сахарной пудрой или сахаром и ставлю запекаться при 180 градусах, режим верх/низ/конвекция, примерно на 40-45 минут. 

Сколько выпекать пирог

Готовность определяю по тому, что крем стал плотным, а абрикосы размягчились!

Готовый пирог

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