Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща
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Икра из баклажанов – идеальная закуска на любой случай. Стоит отметить, что баклажаны для блюда нужно просто запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом баклажанной икры, со свежими помидорами и луком.
Ингредиенты:
- баклан
- помидор
- лук
- специи и чеснок по вкусу
Способ приготовления:
1. Запеките баклажаны, порежьте готовые очень мелко вместе с луком и помидором.
Для яркого вкуса можно добавить базилик и подавайте с гренками!
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