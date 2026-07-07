Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
852
Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща
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Икра из баклажанов – идеальная закуска на любой случай. Стоит отметить, что баклажаны для блюда нужно просто запечь.

Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща

Кулинар поделилась в Instagram рецептом баклажанной икры, со свежими помидорами и луком. 

Ингредиенты:

  • баклан
  • помидор
  • лук
  • специи и чеснок по вкусу 

Способ приготовления:

1. Запеките баклажаны, порежьте готовые очень мелко вместе с луком и помидором.

Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща

Для яркого вкуса можно добавить базилик и подавайте с гренками!

Баклажанная икра за 10 минут: понадобится три овоща

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