Намазки можно готовить из любых продуктов, но проще всего – из яиц, тунца, сыра, овощей. Для яркого вкуса добавьте чеснок, соленые огурцы, сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

зелень

огурцы

специи

чеснок

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца, добавьте крем-сыр, зелень, огурцы мелко нарезанные кубиком.

Перемешайте и подавайте с гренками!

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