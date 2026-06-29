Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут
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Намазки можно готовить из любых продуктов, но проще всего – из яиц, тунца, сыра, овощей. Для яркого вкуса добавьте чеснок, соленые огурцы, сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр
- зелень
- огурцы
- специи
- чеснок
Способ приготовления:
1. Разомните вареные яйца, добавьте крем-сыр, зелень, огурцы мелко нарезанные кубиком.
Перемешайте и подавайте с гренками!
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