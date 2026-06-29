Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут
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Намазки можно готовить из любых продуктов, но проще всего – из яиц, тунца, сыра, овощей. Для яркого вкуса добавьте чеснок, соленые огурцы, сыр.

Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • зелень
  • огурцы 
  • специи
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца, добавьте крем-сыр, зелень, огурцы мелко нарезанные кубиком.

Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут

Перемешайте и подавайте с гренками!

Белковая намазка для летнего завтрака: готовится 5 минут

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