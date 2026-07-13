Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда
1 минута
1,1 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашние намазки можно готовить из тунца, вареных яиц, а также запеченной рыбы. Еще вкусно и полезно будет и сырой моркови.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной домашней, белковой намазки из вареных яиц.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр
- тунец
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Разомните вареные яйца с тунцем, добавьте крем-сыр, огурец порезанный кубиком и специи.
Подавайте с гренками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: