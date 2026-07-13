Домашние намазки можно готовить из тунца, вареных яиц, а также запеченной рыбы. Еще вкусно и полезно будет и сырой моркови.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной домашней, белковой намазки из вареных яиц.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

тунец

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца с тунцем, добавьте крем-сыр, огурец порезанный кубиком и специи.

Подавайте с гренками!

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