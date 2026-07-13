Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда
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Домашние намазки можно готовить из тунца, вареных яиц, а также запеченной рыбы. Еще вкусно и полезно будет и сырой моркови.

Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной домашней, белковой намазки из вареных яиц.

Ингредиенты: 

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • тунец
  • свежий огурец

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца с тунцем, добавьте крем-сыр, огурец порезанный кубиком и специи.

Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда

Подавайте с гренками!

Белковая намазка для завтрака: делимся самым простым рецептом полезного блюда

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