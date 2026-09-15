Белковая намазка для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, а также свеклы, моркови, а также творога, филе, запеченной рыбы, авокадо. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром.

Ингредиенты:

яйца вареные

тунец

чеснок

свежий огурец

специи

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Натрите или разомните яйца, добавьте тунец, свежие порезанные мелким кубиком огурцы, тертый чеснок, добавьте специи и крем-сыр, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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