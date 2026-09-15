Белковая намазка для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут
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Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, а также свеклы, моркови, а также творога, филе, запеченной рыбы, авокадо. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- тунец
- чеснок
- свежий огурец
- специи
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Натрите или разомните яйца, добавьте тунец, свежие порезанные мелким кубиком огурцы, тертый чеснок, добавьте специи и крем-сыр, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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