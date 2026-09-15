Белковая намазка для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
624
Рецепт намазки
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Домашние намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, а также свеклы, моркови, а также творога, филе, запеченной рыбы, авокадо. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.

Из чего приготовить вкусную намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, с тунцом и крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • тунец
  • чеснок
  • свежий огурец
  • специи
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Натрите или разомните яйца, добавьте тунец, свежие порезанные мелким кубиком огурцы, тертый чеснок, добавьте специи и крем-сыр, перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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