Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день
1 минута
1,2 т.
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет из тунца, яиц, филе, запеченной рыбы, сыра, овощей.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из тунца, вареных яиц.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- тунец
- крем-сыр
- свежие огурцы
- специи
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, разомните вместе с тунцем, добавьте крем-сыр, мелко нарезанный огурец, зелень и специи.
Подавайте с гренками!
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