Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет из тунца, яиц, филе, запеченной рыбы, сыра, овощей.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из тунца, вареных яиц.

Ингредиенты:

яйца вареные

тунец

крем-сыр

свежие огурцы

специи

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разомните вместе с тунцем, добавьте крем-сыр, мелко нарезанный огурец, зелень и специи.

Подавайте с гренками!

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