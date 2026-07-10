Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. А особенно вкусно будет из тунца, яиц, филе, запеченной рыбы, сыра, овощей.

Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из тунца, вареных яиц.

Ингредиенты: 

  • яйца вареные
  • тунец
  • крем-сыр
  • свежие огурцы
  • специи

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разомните вместе с тунцем, добавьте крем-сыр, мелко нарезанный огурец, зелень и специи.

Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день

Подавайте с гренками!

Белковая намазка для завтрака за 2 минуты: рецепт блюда на каждый день

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