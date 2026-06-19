Белковая намазка из трех ингредиентов: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, но особенно вкусно будет из вареных яиц, тунца, куриного филе, сыра. Для свежести добавьте зелень, свежие огурцы. 

Белковая намазка из трех ингредиентов: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из куриного филе, крем-сыра и яиц.

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • филе 

Дополнительно: 

  • специи
  • свежие огурцы 

Способ приготовления:

1. Филе отварите, разберите на волокна и перебейте блендером. 

Белковая намазка из трех ингредиентов: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

2. Яйца разомните, добавьте филе, крем-сыр, специи, мелко порезанные огурцы.

Белковая намазка из трех ингредиентов: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

Подавайте с гренками!

Белковая намазка из трех ингредиентов: делимся легким рецептом блюда за 5 минут

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