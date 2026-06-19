Намазки можно готовить из любых продуктов, но особенно вкусно будет из вареных яиц, тунца, куриного филе, сыра. Для свежести добавьте зелень, свежие огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из куриного филе, крем-сыра и яиц.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

филе

Дополнительно:

специи

свежие огурцы

Способ приготовления:

1. Филе отварите, разберите на волокна и перебейте блендером.

2. Яйца разомните, добавьте филе, крем-сыр, специи, мелко порезанные огурцы.

Подавайте с гренками!

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