Завтрак – главный прием пищи, по мнению специалистов, и есть лучше всего белковую еду. Это могут быть яйца в любом виде, тунец, филе, бобовые, любая рыба, молочные продукты, особенно – творог, твердый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, из тунца и вареных яиц.

Ингредиенты:

тунец

яйца вареные

крем-сыр или творог

зелень или свежие огурцы

Способ приготовления:

1. Разомните тунец и вареные яйца, добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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