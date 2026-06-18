Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут
1 минута
3,5 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Завтрак – главный прием пищи, по мнению специалистов, и есть лучше всего белковую еду. Это могут быть яйца в любом виде, тунец, филе, бобовые, любая рыба, молочные продукты, особенно – творог, твердый сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, из тунца и вареных яиц.
Ингредиенты:
- тунец
- яйца вареные
- крем-сыр или творог
- зелень или свежие огурцы
Способ приготовления:
1. Разомните тунец и вареные яйца, добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте.
Подавайте с гренками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: