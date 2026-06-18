Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,5 т.
Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут
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Завтрак – главный прием пищи, по мнению специалистов, и есть лучше всего белковую еду. Это могут быть яйца в любом виде, тунец, филе, бобовые, любая рыба, молочные продукты, особенно – творог, твердый сыр.

Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, из тунца и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • тунец
  • яйца вареные
  • крем-сыр или творог
  • зелень или свежие огурцы 

Способ приготовления: 

1. Разомните тунец и вареные яйца, добавьте крем-сыр, специи и зелень, перемешайте.

Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

Подавайте с гренками!

Белковая намазка из трех ингредиентов для завтрака: рецепт полезного блюда за 5 минут

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