Белковая намазка, которую можно есть на ночь: готовится 10 минут
Тунец, яйца, сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных намазок и закусок. А для яркого вкуса лучше всего добавить зелень, чеснок, оливки, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из тунца, с вареными яйцами.
Ингредиенты:
- сухая вермишель 2 уп.
- тунец 1 б.
- лук 1 шт.
- яйца отварные 2 шт.
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.
2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.
