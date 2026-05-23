Тунец, яйца, сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных намазок и закусок. А для яркого вкуса лучше всего добавить зелень, чеснок, оливки, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из тунца, с вареными яйцами.

Ингредиенты:

сухая вермишель 2 уп.

тунец 1 б.

лук 1 шт.

яйца отварные 2 шт.

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.

2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.

