Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
987
Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее и проще всего будет – из яиц, сыра, тунца, филе. 

Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из тунца, сыра и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • яйца
  • тунец
  • крем-сыр
  • зелень
  • специи
  • свежий огурец

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца, тунец, добавьте крем-сыр, зелень, огурец мелким кубиком.

Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут

Подавайте с гренками!

Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут

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