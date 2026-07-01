Белковая намазка после тренировки: рецепт идеального блюда за 5 минут
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее и проще всего будет – из яиц, сыра, тунца, филе.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из тунца, сыра и вареных яиц.
Ингредиенты:
- яйца
- тунец
- крем-сыр
- зелень
- специи
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Разомните яйца, тунец, добавьте крем-сыр, зелень, огурец мелким кубиком.
Подавайте с гренками!
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