Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, вкуснее и проще всего будет – из яиц, сыра, тунца, филе.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении намазки из тунца, сыра и вареных яиц.

Ингредиенты:

яйца

тунец

крем-сыр

зелень

специи

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Разомните яйца, тунец, добавьте крем-сыр, зелень, огурец мелким кубиком.

Подавайте с гренками!

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