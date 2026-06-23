Белковая намазка: рецепт идеального блюда после тренировки
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Яйца, тунец, филе, крем-сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок. Для свежести добавьте зеленый лук, свежие огурцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении белковой намазки.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр
- свежие огурцы
- специи
- тунец
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и порезанный мелко огурец, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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