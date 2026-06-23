Белковая намазка: рецепт идеального блюда после тренировки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
825
Рецепт намазки
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Яйца, тунец, филе, крем-сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок. Для свежести добавьте зеленый лук, свежие огурцы.

Белковая намазка: рецепт идеального блюда после тренировки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении белковой намазки.

Ингредиенты: 

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • свежие огурцы
  • специи
  • тунец

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и порезанный мелко огурец, перемешайте. 

Белковая намазка: рецепт идеального блюда после тренировки

Подавайте с гренками!

Белковая намазка: рецепт идеального блюда после тренировки

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