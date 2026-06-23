Яйца, тунец, филе, крем-сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок. Для свежести добавьте зеленый лук, свежие огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и простой в приготовлении белковой намазки.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

свежие огурцы

специи

тунец

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и порезанный мелко огурец, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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