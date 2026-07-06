Белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда для завтрака
1 минута
1,7 т.
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Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно – из яиц, тунца, филе, творог. Для яркого вкуса добавьте зелень, свежие огурцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной закуски из яиц, крем-сыра, с зеленью.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- крем-сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните яйца, добавьте крем-сыр, зелень, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
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