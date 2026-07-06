Белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно – из яиц, тунца, филе, творог. Для яркого вкуса добавьте зелень, свежие огурцы.

Белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда для завтрака

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной закуски из яиц, крем-сыра, с зеленью.

Ингредиенты: 

  • яйца вареные 
  • крем-сыр
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца, добавьте крем-сыр, зелень, специи и перемешайте.

Белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда для завтрака

Подавайте с гренками! 

Белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом блюда для завтрака

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