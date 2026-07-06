Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно – из яиц, тунца, филе, творог. Для яркого вкуса добавьте зелень, свежие огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной закуски из яиц, крем-сыра, с зеленью.

Ингредиенты:

яйца вареные

крем-сыр

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Разомните яйца, добавьте крем-сыр, зелень, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

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