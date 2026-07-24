Белковая намазка за 3 минуты: делимся легким рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из сыра, любо рыбы, запеченного и варено куриного филе, а также сырых и запеченных овощей.

Белковая намазка за 3 минуты: делимся легким рецептом полезного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из куриного филе и сыра.

Ингредиенты: 

  • филе
  • крем-сыр
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Перебейте в блендере филе, добавьте крем-сыр, специи и зелень.

Белковая намазка за 3 минуты: делимся легким рецептом полезного блюда

Подавайте с гренками!

Белковая намазка за 3 минуты: делимся легким рецептом полезного блюда

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