Белковая намазка за 3 минуты: делимся легким рецептом полезного блюда
1 минута
1,5 т.
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Намазки можно готовить из сыра, любо рыбы, запеченного и варено куриного филе, а также сырых и запеченных овощей.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из куриного филе и сыра.
Ингредиенты:
- филе
- крем-сыр
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Перебейте в блендере филе, добавьте крем-сыр, специи и зелень.
Подавайте с гренками!
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