Намазки можно готовить из сыра, любо рыбы, запеченного и варено куриного филе, а также сырых и запеченных овощей.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намазки из куриного филе и сыра.

Ингредиенты:

филе

крем-сыр

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Перебейте в блендере филе, добавьте крем-сыр, специи и зелень.

Подавайте с гренками!

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