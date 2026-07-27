Белковая намазка за 5 минут: делимся простым рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
267
Рецепт намазки
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Намазки – самое простое блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно из мяса, например, филе, а также консервированного тунца, яиц.

Белковая намазка за 5 минут: делимся простым рецептом полезного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной белковой намазки из куриного филе.

Ингредиенты:

  • филе
  • крем-сыр
  • специи
  • огурец или зелень

Способ приготовления:

1. Филе отварите или запеките, перебейте в блендере.

Белковая намазка за 5 минут: делимся простым рецептом полезного блюда

2. Добавьте крем-сыр, специи, зелень и подавайте.

Белковая намазка за 5 минут: делимся простым рецептом полезного блюда

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