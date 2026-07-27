Намазки – самое простое блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно из мяса, например, филе, а также консервированного тунца, яиц.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной белковой намазки из куриного филе.

Ингредиенты:

филе

крем-сыр

специи

огурец или зелень

Способ приготовления:

1. Филе отварите или запеките, перебейте в блендере.

2. Добавьте крем-сыр, специи, зелень и подавайте.

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