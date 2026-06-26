Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить
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Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, яиц, запеченной рыбы, мяса – филе. А для яркого вкуса добавьте специи, лук, чеснок, зелень, свежие овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из творога, моркови и чеснока.
Ингредиенты:
- морковь 2-3 шт.
- творог 300 г
- майонез 4-5 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- чеснок 3-4 зубчика
Способ приготовления:
1. Вымытую и очищенную морковь натираем на терке для моркови по-корейски.
2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.
3. В майонез добавляем специи, выдавливаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.
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