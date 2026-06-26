Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, яиц, запеченной рыбы, мяса – филе. А для яркого вкуса добавьте специи, лук, чеснок, зелень, свежие овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из творога, моркови и чеснока.

Ингредиенты:

морковь 2-3 шт.

творог 300 г

майонез 4-5 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

чеснок 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Вымытую и очищенную морковь натираем на терке для моркови по-корейски.

2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.

3. В майонез добавляем специи, выдавливаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.

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