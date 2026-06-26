Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
408
Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, яиц, запеченной рыбы, мяса – филе. А для яркого вкуса добавьте специи, лук, чеснок, зелень, свежие овощи.

Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из творога, моркови и чеснока.

Ингредиенты:

  • морковь 2-3 шт.
  • творог 300 г
  • майонез 4-5 ст. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • чеснок 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Вымытую и очищенную морковь натираем на терке для моркови по-корейски.

Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить

2. Творог слегка разминаем вилкой и добавляем к моркови.

Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить

3. В майонез добавляем специи, выдавливаем чеснок, перемешиваем и заправляем салат.

Белковая намазка за 5 минут: из чего приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты