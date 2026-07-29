Белковая намазка за 5 минут: понадобится всего три ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из вареных яиц, тунца, куриного филе. А чтобы придать закуске свежести, добавляйте огурцы, зелень.

Домашняя намазка

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из тунца и яиц. 

Ингредиенты: 

  • тунец
  • вареные яйца
  • свежие огурцы
  • специи
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и мелко порезанные огурцы, перемешайте.

Вареные яйца для намазки

Подавайте намазку с гренками!

Готовая намазка

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