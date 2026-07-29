Белковая намазка за 5 минут: понадобится всего три ингредиента
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Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из вареных яиц, тунца, куриного филе. А чтобы придать закуске свежести, добавляйте огурцы, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из тунца и яиц.
Ингредиенты:
- тунец
- вареные яйца
- свежие огурцы
- специи
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и мелко порезанные огурцы, перемешайте.
Подавайте намазку с гренками!
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