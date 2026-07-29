Намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из вареных яиц, тунца, куриного филе. А чтобы придать закуске свежести, добавляйте огурцы, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки из тунца и яиц.

Ингредиенты:

тунец

вареные яйца

свежие огурцы

специи

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и мелко порезанные огурцы, перемешайте.

Подавайте намазку с гренками!

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