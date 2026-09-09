Белковая пицца без муки и теста: рецепт лучшего блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Вкусная пицца
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Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и просто из фарша, добавляя тертый сыр. А для яркого вкуса добавьте просто специи, соусы, зелень.

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из мясного фарша и сыра.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш 500 г
  • Яйцо
  • Соль, специи
  • Кетчуп
  • Сыр моцарелла
  • Помидоры
  • Рикотта
  • Вяленые помидоры

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавляем 1 яйцо, соль и ароматные специи.

Основа для блюда

2. Все хорошо перемешиваем, выкладываем на пергамент в форме круга и ставим запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Сколько готовить пиццу

3. Смазываем кетчупом и добавляем любимую начинку.

Соус для пиццы

4. Ставим в духовку еще на 10 минут и подавайте.

Готовая пицца

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