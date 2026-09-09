Белковая пицца без муки и теста: рецепт лучшего блюда для перекуса
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Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и просто из фарша, добавляя тертый сыр. А для яркого вкуса добавьте просто специи, соусы, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из мясного фарша и сыра.
Ингредиенты:
- Куриный фарш 500 г
- Яйцо
- Соль, специи
- Кетчуп
- Сыр моцарелла
- Помидоры
- Рикотта
- Вяленые помидоры
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавляем 1 яйцо, соль и ароматные специи.
2. Все хорошо перемешиваем, выкладываем на пергамент в форме круга и ставим запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.
3. Смазываем кетчупом и добавляем любимую начинку.
4. Ставим в духовку еще на 10 минут и подавайте.
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