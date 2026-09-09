Белковая пицца без муки и теста: рецепт лучшего блюда для перекуса

Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и просто из фарша, добавляя тертый сыр. А для яркого вкуса добавьте просто специи, соусы, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной пиццы из мясного фарша и сыра.

Ингредиенты:

Куриный фарш 500 г

Яйцо

Соль, специи

Кетчуп

Сыр моцарелла

Помидоры

Рикотта

Вяленые помидоры

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавляем 1 яйцо, соль и ароматные специи.

2. Все хорошо перемешиваем, выкладываем на пергамент в форме круга и ставим запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.

3. Смазываем кетчупом и добавляем любимую начинку.

4. Ставим в духовку еще на 10 минут и подавайте.

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