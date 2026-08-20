Домашнее мороженое можно готовить как из сливок, так и просто творога, йогурта. А вместо сахара добавьте мед, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового мороженого с финиками.

Ингредиенты:

творог зернистый 600 г

пастообразный творог или густой йогурт 200 г

финики 150 г

Способ приготовления:

1. Финики залить кипятком на 10 минут. Удалить косточки.

2. Добавить в блендер зернистый творог, пастообразный творог и мякоть фиников. Измельчить до однородной кремообразной массы.

3. Переложить в контейнер и поставить в морозилку на пару часов.

Готовое мороженое!

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