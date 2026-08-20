Белковое мороженое без сливок: делимся лучшим рецептом летнего десерта
1 минута
12
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашнее мороженое можно готовить как из сливок, так и просто творога, йогурта. А вместо сахара добавьте мед, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового мороженого с финиками.
Ингредиенты:
- творог зернистый 600 г
- пастообразный творог или густой йогурт 200 г
- финики 150 г
Способ приготовления:
1. Финики залить кипятком на 10 минут. Удалить косточки.
2. Добавить в блендер зернистый творог, пастообразный творог и мякоть фиников. Измельчить до однородной кремообразной массы.
3. Переложить в контейнер и поставить в морозилку на пару часов.
Готовое мороженое!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: