Белковое мороженое без сливок: делимся лучшим рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Домашнее мороженое
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Домашнее мороженое можно готовить как из сливок, так и просто творога, йогурта. А вместо сахара добавьте мед, сгущенное молоко.

Белковое мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, белкового мороженого с финиками. 

Ингредиенты:

  • творог зернистый 600 г
  • пастообразный творог или густой йогурт 200 г
  • финики 150 г

Способ приготовления: 

1. Финики залить кипятком на 10 минут. Удалить косточки.

Основа для мороженого

2. Добавить в блендер зернистый творог, пастообразный творог и мякоть фиников. Измельчить до однородной кремообразной массы.

Готовая основа

3. Переложить в контейнер и поставить в морозилку на пару часов.

Мороженое из йогурта

Готовое мороженое!

Готовое мороженое

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