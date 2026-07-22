Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
831
Рецепт десерта из творога
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой в таком случаи будет желе, молоко, творог, лаваш. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусный десерт, и без лишних заморочек.

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового десерта из творога, с желатином и ванильным сахаром. 

Ингредиенты:

Основа:

  • Желатин 15 г
  • Молоко 170 мл
  • Творог 5% 400 г
  • Подсластитель по вкусу
  • Ванилин щепотка

Шоколадный слой:

  • Желатин 5 г
  • Какао 15 г
  • Молоко 150 мл
  • Подсластитель 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желатин для основы смешать с молоком, оставить на 5 минут. Подогреть с подсластителем, добавить творог и ванилин, взбить блендером.

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

2. Перелить в форму и охладить до застывания.

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

3. Для шоколадного слоя: смешать все ингредиенты, разогреть до растворения желатина и подсластителя, процедить и обязательно охладить до комнатной температуры.

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

4. Вылить сверху и поставить в холодильник до застывания.

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

Нарезаем кусочками и подаем!

Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко

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