Белковый десерт без выпечки "Птичье молоко": для основы нужен творог и молоко
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой в таком случаи будет желе, молоко, творог, лаваш. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусный десерт, и без лишних заморочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового десерта из творога, с желатином и ванильным сахаром.
Ингредиенты:
Основа:
- Желатин 15 г
- Молоко 170 мл
- Творог 5% 400 г
- Подсластитель по вкусу
- Ванилин щепотка
Шоколадный слой:
- Желатин 5 г
- Какао 15 г
- Молоко 150 мл
- Подсластитель 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Желатин для основы смешать с молоком, оставить на 5 минут. Подогреть с подсластителем, добавить творог и ванилин, взбить блендером.
2. Перелить в форму и охладить до застывания.
3. Для шоколадного слоя: смешать все ингредиенты, разогреть до растворения желатина и подсластителя, процедить и обязательно охладить до комнатной температуры.
4. Вылить сверху и поставить в холодильник до застывания.
Нарезаем кусочками и подаем!
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