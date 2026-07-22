Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт, но без теста и выпечки, идеальной основой в таком случаи будет желе, молоко, творог, лаваш. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусный десерт, и без лишних заморочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового десерта из творога, с желатином и ванильным сахаром.

Ингредиенты:

Основа:

Желатин 15 г

Молоко 170 мл

Творог 5% 400 г

Подсластитель по вкусу

Ванилин щепотка

Шоколадный слой:

Желатин 5 г

Какао 15 г

Молоко 150 мл

Подсластитель 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желатин для основы смешать с молоком, оставить на 5 минут. Подогреть с подсластителем, добавить творог и ванилин, взбить блендером.

2. Перелить в форму и охладить до застывания.

3. Для шоколадного слоя: смешать все ингредиенты, разогреть до растворения желатина и подсластителя, процедить и обязательно охладить до комнатной температуры.

4. Вылить сверху и поставить в холодильник до застывания.

Нарезаем кусочками и подаем!

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