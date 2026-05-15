Белковый завтрак из 2 ингредиентов: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт блюда

Яйца и творог – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и полезных омлетов, а также яичницы. А если добавить зелень, овощи, оливки, тунец – вы получите полностью сбалансированное блюдо для завтрака.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного омлета с творогом, который получится очень сытным.

Ингредиенты: 

  • творог
  • яйца

Дополнительно: 

  • специи 
  • масло сливочное 

Способ приготовления: 

1. На сковороде растопите масло, но можно и без. Обжарьте творог, добавьте взбитое яйцо, перемешайте.

Подавайте с овощами и зеленью!

