Белковый завтрак из 2 ингредиентов: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем
Яйца и творог – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и полезных омлетов, а также яичницы. А если добавить зелень, овощи, оливки, тунец – вы получите полностью сбалансированное блюдо для завтрака.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного омлета с творогом, который получится очень сытным.
Ингредиенты:
- творог
- яйца
Дополнительно:
- специи
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. На сковороде растопите масло, но можно и без. Обжарьте творог, добавьте взбитое яйцо, перемешайте.
Подавайте с овощами и зеленью!
