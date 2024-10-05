Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

Завтрак – один из самых важных приемов пищи. Он создает настроение на весь день и дарит заряд бодрости. Но только при условии, что продукты были правильно сбалансированы. В противном случае человек может почувствовать упадок сил и сильную сонливость, или его будет преследовать чувство голода уже через час после приема пищи.

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Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram рассказала рецепт белкового завтрака. Это именно тот питательный и полезный приём пищи, который нужен каждому. Завтрак точно подойдет всем, ведь на его приготовление нужно потратить не более 5 минут.

Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

Ингредиенты

  • Авокадо
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Тоннеть
  • Крем-творог
  • Хлеб на заквасти

Способ приготовления

1. Кусочки хлеба поджариваем на гриле.

Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

2. В глубокой емкости смешиваем вареные яйца и тунец.

3. Добавляем половинку авокадо и крем-творог, количество которого регулируем по вкусу.

Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

4. Измельчаем ингредиенты вилкой.

Белковый завтрак за 5 мин: подробный рецепт

5. Выкладываем намазку на хлеб и подаем на стол.

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