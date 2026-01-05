Все рецепты
Бенто-оливье: рецепт вкусного и эфектного блюда по-новому
Салат оливье – классика, которую умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы вкус блюда стал оригинальным, добавьте в салат зелень, перепелиные яйца, а также красную икру. И собрать салат можно слоями, так блюдо будет не только вкусным, но и очень эффектным.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного оливье с горошком и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Картофель
- Морковь
- Яйцо
- Горошек
- Колбаса
- Огурец
- Майонез
- Соль, перец
- Микрозелень
- Яйца перепелиные
- Икра
Способ приготовления:
1. Отварите овощи и нарежьте мелкими одинаковыми кубиками. Лук, огурцы, яйца и колбасу – также мелко.
2. Соберите салат слоями, каждый смазывайте майонезом.
3. Сверху украсьте зеленью и яйцами, красной икрой.
