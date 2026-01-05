Салат оливье – классика, которую умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы вкус блюда стал оригинальным, добавьте в салат зелень, перепелиные яйца, а также красную икру. И собрать салат можно слоями, так блюдо будет не только вкусным, но и очень эффектным.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного оливье с горошком и солеными огурцами.

Ингредиенты:

Картофель

Морковь

Яйцо

Горошек

Колбаса

Огурец

Майонез

Соль, перец

Микрозелень

Яйца перепелиные

Икра

Способ приготовления:

1. Отварите овощи и нарежьте мелкими одинаковыми кубиками. Лук, огурцы, яйца и колбасу – также мелко.

2. Соберите салат слоями, каждый смазывайте майонезом.

3. Сверху украсьте зеленью и яйцами, красной икрой.

