Без грамма сахара: полезные домашние конфеты аля 'Рафаэлло'из одного банана

Домашние конфеты – лучший десерт, который точно будет безопасным и готовится очень быстро. А основой могут быть бананы, орехи, сухофрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из банана, кокосовой стружки и с семечками.

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 60 г кокосовой стружки
  • 3 ст. ложки какао-порошка
  • 2 ст. ложки тыквенных семечек

Способ приготовления:

1. Разомните банан в миске. Добавьте кокосовую стружку, какао-порошок и измельченные тыквенные семечки и хорошо перемешайте.

2. Сформируйте небольшие шарики (6-8 шт.) и обваляйте их в кокосе. Поставьте в морозилку на 10-15 минут или смакуйте сразу!

