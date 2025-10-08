Видео дня
Без грамма сахара: полезные домашние конфеты аля "Рафаэлло"из одного банана
Домашние конфеты – лучший десерт, который точно будет безопасным и готовится очень быстро. А основой могут быть бананы, орехи, сухофрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из банана, кокосовой стружки и с семечками.
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 60 г кокосовой стружки
- 3 ст. ложки какао-порошка
- 2 ст. ложки тыквенных семечек
Способ приготовления:
1. Разомните банан в миске. Добавьте кокосовую стружку, какао-порошок и измельченные тыквенные семечки и хорошо перемешайте.
2. Сформируйте небольшие шарики (6-8 шт.) и обваляйте их в кокосе. Поставьте в морозилку на 10-15 минут или смакуйте сразу!
