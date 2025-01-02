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Без риса: самый вкусный крабовый салат с оригинальным ингредиентом
Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как на праздники, так и на каждый день. Если хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рис, а чтобы легким, просто добавьте побольше свежих овощей и зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и листьями салата.
Ингредиенты:
- Лист салата – 100 г
- Крабовые палочки – 200 г
- Огурцы свежие – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Кукуруза – 340 г
Для заправки:
- Сметана – 3 ст. л.
- Горчица – 1/2 ч. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.
2. Смешайте все для соуса.
3. Добавьте в салат кукурузу, соус и перемешайте.
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