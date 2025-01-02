Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как на праздники, так и на каждый день. Если хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рис, а чтобы легким, просто добавьте побольше свежих овощей и зелени.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и листьями салата.

Ингредиенты:

Лист салата – 100 г

Крабовые палочки – 200 г

Огурцы свежие – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Кукуруза – 340 г

Для заправки:

Сметана – 3 ст. л.

Горчица – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.

2. Смешайте все для соуса.

3. Добавьте в салат кукурузу, соус и перемешайте.

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