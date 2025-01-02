Без риса: самый вкусный крабовый салат с оригинальным ингредиентом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
879
Рецепт блюда

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как на праздники, так и на каждый день. Если хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте рис, а чтобы легким, просто добавьте побольше свежих овощей и зелени.

Видео дня
Вкусный крабовый салат с зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и листьями салата.

Ингредиенты:

  • Лист салата – 100 г
  • Крабовые палочки – 200 г
  • Огурцы свежие – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Кукуруза – 340 г

Для заправки:

  • Сметана – 3 ст. л.
  • Горчица – 1/2 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты, листья салата порвите.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

3. Добавьте в салат кукурузу, соус и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатрецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты