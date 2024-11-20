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Без сырых яиц: полезный и безопасный домашний майонез за 3 минуты
Домашний майонез лучше готовить из вареных, а не сырых яиц, так вы точно будете уверены в безопасности соуса. Еще для яркого вкуса можно добавить авокадо, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из авокадо и вареных яиц.
Ингредиенты:
- яйца вареный – 3 шт.
- авокадо – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- сливочный крем-сыр – 1 ст. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- перец
- соль
Способ приготовления:
1. В блендер переложите вареные яйца, авокадо, сыр, горчицу, специи, чеснок, лимонный сок и все перебейте.
2. Переложите готовый майонез в подходящую посуду.
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