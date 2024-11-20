Без сырых яиц: полезный и безопасный домашний майонез за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Без сырых яиц: полезный и безопасный домашний майонез за 3 минуты

Домашний майонез лучше готовить из вареных, а не сырых яиц, так вы точно будете уверены в безопасности соуса. Еще для яркого вкуса можно добавить авокадо, чеснок, специи.

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Вкусный домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из авокадо и вареных яиц.

Рецепт майонеза

Ингредиенты:

  • яйца вареный – 3 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • сливочный крем-сыр – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • перец
  • соль

Способ приготовления:

1. В блендер переложите вареные яйца, авокадо, сыр, горчицу, специи, чеснок, лимонный сок и все перебейте.

Ингредиенты для майонеза

2. Переложите готовый майонез в подходящую посуду.

Готовый майонез

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