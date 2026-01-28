Без теста, муки и выпечки: самый вкусный торт из печенья за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
381
Домашние торты не обязательно готовить из теста, для этого отлично подойдет печенье. А крем можно приготовить из крем-сыра, или просто сметаны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего торта из печенья. 

Ингредиенты:

  • галетное печенье с какао 250г
  • крем творог 180 г
  • сливки 200 мл
  • сахарная пудра 100 г
  • шоколад 100 г

Способ приготовления: 

1. Для крема смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.

2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.

3. Сверху поливаем растопленным шоколадом, ставим в холодильник на ночь!

