Без теста, муки и выпечки: самый вкусный торт из печенья за 10 минут
Домашние торты не обязательно готовить из теста, для этого отлично подойдет печенье. А крем можно приготовить из крем-сыра, или просто сметаны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего торта из печенья.
Ингредиенты:
- галетное печенье с какао 250г
- крем творог 180 г
- сливки 200 мл
- сахарная пудра 100 г
- шоколад 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.
2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.
3. Сверху поливаем растопленным шоколадом, ставим в холодильник на ночь!
