Домашние торты не обязательно готовить из теста, для этого отлично подойдет печенье. А крем можно приготовить из крем-сыра, или просто сметаны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего торта из печенья.

Ингредиенты:

галетное печенье с какао 250г

крем творог 180 г

сливки 200 мл

сахарная пудра 100 г

шоколад 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.

2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.

3. Сверху поливаем растопленным шоколадом, ставим в холодильник на ночь!

