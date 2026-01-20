Все рецепты
Без теста, сахара и выпечки: трендовый десерт Japanese из сметаны и печенья
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье. А также отлично подойдет лаваш, птичье молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки и всего из двух ингредиентов.
Ингредиенты:
- греческий йогурт
- печенье
Способ приготовления:
1. Йогурт вылейте в подходящую посуду, добавьте печенье.
2. Отправьте в холодильник на 2 часа.
