Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье. А также отлично подойдет лаваш, птичье молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки и всего из двух ингредиентов.

Ингредиенты:

греческий йогурт

печенье

Способ приготовления:

1. Йогурт вылейте в подходящую посуду, добавьте печенье.

2. Отправьте в холодильник на 2 часа.

