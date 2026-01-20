Без теста, сахара и выпечки: трендовый десерт Japanese из сметаны и печенья

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой может быть печенье. А также отлично подойдет лаваш, птичье молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки и всего из двух ингредиентов.

Ингредиенты:

  • греческий йогурт
  • печенье

Способ приготовления:

1. Йогурт вылейте в подходящую посуду, добавьте печенье.

2. Отправьте в холодильник на 2 часа.

