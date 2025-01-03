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Безопасные и вкусные чипсы из макарон, со специями: получатся очень хрустящими
Макароны могут быть основой для очень сытных блюд для обеда и ужина. Их можно еще готовить с молоком, специями, фаршем, овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих чипсов из макарон, со специями и растительным маслом.
Ингредиенты:
- Макароны 200 г
- Масло растительное 2 ст.л
- Специи: паприка, чеснок, соль
Способ приготовления:
1. Сварите макароны, слейте всю воду, добавьте специи, масло, перемешайте.
2. Переложите макароны на противень, запекайте до готовности.
Чипсы получатся очень хрустящими и вкусными!
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