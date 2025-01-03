Макароны могут быть основой для очень сытных блюд для обеда и ужина. Их можно еще готовить с молоком, специями, фаршем, овощами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих чипсов из макарон, со специями и растительным маслом.

Ингредиенты:

Макароны 200 г

Масло растительное 2 ст.л

Специи: паприка, чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Сварите макароны, слейте всю воду, добавьте специи, масло, перемешайте.

2. Переложите макароны на противень, запекайте до готовности.

Чипсы получатся очень хрустящими и вкусными!

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