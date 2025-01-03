Безопасные и вкусные чипсы из макарон, со специями: получатся очень хрустящими

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт чипсов

Макароны могут быть основой для очень сытных блюд для обеда и ужина. Их можно еще готовить с молоком, специями, фаршем, овощами.

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Как вкусно приготовить макароны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих чипсов из макарон, со специями и растительным маслом. 

Домашние чипсы из макарон

Ингредиенты: 

  • Макароны 200 г
  • Масло растительное 2 ст.л
  • Специи: паприка, чеснок, соль

Способ приготовления: 

1. Сварите макароны, слейте всю воду, добавьте специи, масло, перемешайте.

Вареные макароны

2. Переложите макароны на противень, запекайте до готовности.

Макароны со специями

Чипсы получатся очень хрустящими и вкусными!

Готовые чипсы

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