Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов. Готовить его можно из сырых и вареных яиц. Для яркого вкуса добавьте в основу чеснок, который придаст соусу пикантности.

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Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц, с маслом и водой.

Ингредиенты:

Яйца вареные 3 шт

Вода 100 мл

Масло растительное 50 мл

Уксус 1 ст.л.

Соль, чеснок

Способ приготовления:

1. Переложите в чашу блендера вареные яйца, добавьте воду, уксус, соль, чеснок, масло и перебейте до однородности.

2. Переложите в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

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