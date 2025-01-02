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Безопасный домашний майонез из вареных яиц: простой рецепт вкусного соуса для салатов
Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов. Готовить его можно из сырых и вареных яиц. Для яркого вкуса добавьте в основу чеснок, который придаст соусу пикантности.
Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц, с маслом и водой.
Ингредиенты:
- Яйца вареные 3 шт
- Вода 100 мл
- Масло растительное 50 мл
- Уксус 1 ст.л.
- Соль, чеснок
Способ приготовления:
1. Переложите в чашу блендера вареные яйца, добавьте воду, уксус, соль, чеснок, масло и перебейте до однородности.
2. Переложите в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.
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