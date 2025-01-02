Безопасный домашний майонез из вареных яиц: простой рецепт вкусного соуса для салатов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Безопасный домашний майонез из вареных яиц: простой рецепт вкусного соуса для салатов

Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов. Готовить его можно из сырых и вареных яиц. Для яркого вкуса добавьте в основу чеснок, который придаст соусу пикантности.

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Домашний майонез для салатов

Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц, с маслом и водой.

Из чего приготовить домашний майонез

Ингредиенты: 

  • Яйца вареные 3 шт
  • Вода 100 мл
  • Масло растительное 50 мл
  • Уксус 1 ст.л.
  • Соль, чеснок

Способ приготовления: 

1. Переложите в чашу блендера вареные яйца, добавьте воду, уксус, соль, чеснок, масло и перебейте до однородности.

Приготовление майонеза

2. Переложите в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

Готовый майонез

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