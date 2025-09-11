Видео дня
Безопасный домашний майонез из вареных яиц за 1 минуту: самый простой рецепт
Вареные яйца – очень вкусный и ценный продукт, который можно есть каждый день, если у вас нет аллергии. Их можно добавлять в салаты, закуски, а также делать безопасный майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца
- 60 мл рафинированного масла
- 2 ст. л. воды
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. горчицы
- соль по вкусу
- 1 ст. л. уксуса или сок из половины лимона
Способ приготовления:
1. Взбивайте все ингредиенты до получения гладкой и однородной массы.
2. Добавьте соль по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: