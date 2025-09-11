Безопасный домашний майонез из вареных яиц за 1 минуту: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Вареные яйца – очень вкусный и ценный продукт, который можно есть каждый день, если у вас нет аллергии. Их можно добавлять в салаты, закуски, а также делать безопасный майонез

Вкусный майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц.

Домашний майонез из вареных яиц

Ингредиенты: 

  • 3 вареных яйца
  • 60 мл рафинированного масла
  • 2 ст. л. воды
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль по вкусу
  • 1 ст. л. уксуса или сок из половины лимона

Способ приготовления: 

1. Взбивайте все ингредиенты до получения гладкой и однородной массы.

Ингредиенты для майонеза

2. Добавьте соль по вкусу.

Готовый майонез

