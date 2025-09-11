Домашний майонез из вареных яиц

Вареные яйца – очень вкусный и ценный продукт, который можно есть каждый день, если у вас нет аллергии. Их можно добавлять в салаты, закуски, а также делать безопасный майонез.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из вареных яиц.

Ингредиенты:

3 вареных яйца

60 мл рафинированного масла

2 ст. л. воды

1 зубчик чеснока

1 ч. л. горчицы

соль по вкусу

1 ст. л. уксуса или сок из половины лимона

Способ приготовления:

1. Взбивайте все ингредиенты до получения гладкой и однородной массы.

2. Добавьте соль по вкусу.

