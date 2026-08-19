Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего для десертов готовить из крем-сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из пышного и вкусного шоколадного бисквита с нежным кремом.

Ингредиенты для бисквита:

1 яйцо

30 мл кефира

1 ст.л. сахара или другого подсластителя

20 г муки

10 г какао

1/2 ч.л. разрыхлителя

Для крема:

150 г сливочного сыра

30 г арахисовой пасты

20 г меда

Способ приготовления:

1. Смешать все вместе и выпекать 3 минуты в микроволновке. Достать из формы и дать остыть. Измельчить в крошку с помощью блендера.

2. Смешайте сыр, с пастой и медом. Добавьте сладкий попкорн.

3. Соберите десерт: крошка бисквитная, крем, и так слоями, пока не закончатся ингредиенты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: