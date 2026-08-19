Бисквитный десерт в стакане с нежным творожным кремом и попкорном: делимся лучшим рецептом
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Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего для десертов готовить из крем-сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из пышного и вкусного шоколадного бисквита с нежным кремом.
Ингредиенты для бисквита:
- 1 яйцо
- 30 мл кефира
- 1 ст.л. сахара или другого подсластителя
- 20 г муки
- 10 г какао
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
Для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 30 г арахисовой пасты
- 20 г меда
Способ приготовления:
1. Смешать все вместе и выпекать 3 минуты в микроволновке. Достать из формы и дать остыть. Измельчить в крошку с помощью блендера.
2. Смешайте сыр, с пастой и медом. Добавьте сладкий попкорн.
3. Соберите десерт: крошка бисквитная, крем, и так слоями, пока не закончатся ингредиенты.
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