Бисквитный десерт в стакане с нежным творожным кремом и попкорном: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
495
Десерт из бисквита
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Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего для десертов готовить из крем-сыра. 

Что приготовить из бисквита

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из пышного и вкусного шоколадного бисквита с нежным кремом. 

Ингредиенты для бисквита:

  • 1 яйцо
  • 30 мл кефира
  • 1 ст.л. сахара или другого подсластителя
  • 20 г муки
  • 10 г какао
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

Для крема:

  • 150 г сливочного сыра
  • 30 г арахисовой пасты
  • 20 г меда

Способ приготовления: 

1. Смешать все вместе и выпекать 3 минуты в микроволновке. Достать из формы и дать остыть. Измельчить в крошку с помощью блендера. 

Шоколадный бисквит

2. Смешайте сыр, с пастой и медом. Добавьте сладкий попкорн. 

Крем для десерта

3. Соберите десерт: крошка бисквитная, крем, и так слоями, пока не закончатся ингредиенты.

Готовый десерт

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