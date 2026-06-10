Маринованные огурцы – лучшая закуска на любой случай. И приготовить ее можно за считанные минуты, а есть – уже через час. Для пикантности и яркого вкуса добавьте специи, терты чеснок, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных битых маринованных огурцов, со специями и чесноком.

Ингредиенты:

2 крупных огурца

1 зубчик чеснока

соль

1 ч.л сахара

1 ст.л соевого соуса

красный острый перец (по желанию)

кунжут

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте крупными кружочками и отбиваем до надлома.

2. Выкладываем их в банку или контейнер и туда же кладем все оставшиеся ингредиенты.

3. Накрываем крышкой и встряхиваем банку. Даем промариноваться минимум 2 часа.

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