Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
546
Битые малосольные огурцы 'Огонек', которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски
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Маринованные огурцы – лучшая закуска на любой случай. И приготовить ее можно за считанные минуты, а есть – уже через час. Для пикантности и яркого вкуса добавьте специи, терты чеснок, зелень.

Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных битых маринованных огурцов, со специями и чесноком.

Ингредиенты:

  • 2 крупных огурца
  • 1 зубчик чеснока
  • соль
  • 1 ч.л сахара
  • 1 ст.л соевого соуса
  • красный острый перец (по желанию)
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте крупными кружочками и отбиваем до надлома.

Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски

2. Выкладываем их в банку или контейнер и туда же кладем все оставшиеся ингредиенты.

Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски

3. Накрываем крышкой и встряхиваем банку. Даем промариноваться минимум 2 часа.

Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски

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