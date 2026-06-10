Битые малосольные огурцы "Огонек", которые можно есть через 2 часа: делимся рецептом закуски
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Маринованные огурцы – лучшая закуска на любой случай. И приготовить ее можно за считанные минуты, а есть – уже через час. Для пикантности и яркого вкуса добавьте специи, терты чеснок, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных битых маринованных огурцов, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- 2 крупных огурца
- 1 зубчик чеснока
- соль
- 1 ч.л сахара
- 1 ст.л соевого соуса
- красный острый перец (по желанию)
- кунжут
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте, порежьте крупными кружочками и отбиваем до надлома.
2. Выкладываем их в банку или контейнер и туда же кладем все оставшиеся ингредиенты.
3. Накрываем крышкой и встряхиваем банку. Даем промариноваться минимум 2 часа.
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