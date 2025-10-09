Блины – идеальная основа для вкусных закусок, их можно подавать с абсолютно разными начинками, как сладкими, так и солеными. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто без комочков.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Шуба", со свеклой и сельдью.

Ингредиенты на 7-8 больших блинов:

300 мл молока

3 яйца

90 г муки

30 мл растительного масла

1 ч.л. сахара, 1/2 ч.л. соли

Начинка:

200 г сельди

1/3 лука

1 вареная морковь

2 вареных вкрутую яйца

вареная свекла и картофель

немного майонеза или густая сметана

Способ приготовления:

1. Для блинов: соединяем все ингредиенты и взбиваем блендером, жарим блины до готовности.

2. Для начинки: вареные овощи натираем на небольшой терке, также натираем яйца, нарезаем сельдь и лук, выкладываем начинку в блинчик, по 1 чайной ложке каждого ингредиента, заворачиваем блины.

Подавайте сразу!

