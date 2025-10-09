Видео дня
Блины "Шуба" со свеклы и с начинкой из сельди: самый простой рецепт закуски
Блины – идеальная основа для вкусных закусок, их можно подавать с абсолютно разными начинками, как сладкими, так и солеными. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто без комочков.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Шуба", со свеклой и сельдью.
Ингредиенты на 7-8 больших блинов:
- 300 мл молока
- 3 яйца
- 90 г муки
- 30 мл растительного масла
- 1 ч.л. сахара, 1/2 ч.л. соли
Начинка:
- 200 г сельди
- 1/3 лука
- 1 вареная морковь
- 2 вареных вкрутую яйца
- вареная свекла и картофель
- немного майонеза или густая сметана
Способ приготовления:
1. Для блинов: соединяем все ингредиенты и взбиваем блендером, жарим блины до готовности.
2. Для начинки: вареные овощи натираем на небольшой терке, также натираем яйца, нарезаем сельдь и лук, выкладываем начинку в блинчик, по 1 чайной ложке каждого ингредиента, заворачиваем блины.
Подавайте сразу!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: