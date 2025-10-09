Блины "Шуба" со свеклы и с начинкой из сельди: самый простой рецепт закуски

Блины – идеальная основа для вкусных закусок, их можно подавать с абсолютно разными начинками, как сладкими, так и солеными. Самое важное при приготовлении – сделать удачное тесто без комочков.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Шуба", со свеклой и сельдью. 

Ингредиенты на 7-8 больших блинов:

  • 300 мл молока
  • 3 яйца
  • 90 г муки
  • 30 мл растительного масла
  • 1 ч.л. сахара, 1/2 ч.л. соли

Начинка:

  • 200 г сельди
  • 1/3 лука
  • 1 вареная морковь
  • 2 вареных вкрутую яйца
  • вареная свекла и картофель
  • немного майонеза или густая сметана

Способ приготовления: 

1. Для блинов: соединяем все ингредиенты и взбиваем блендером, жарим блины до готовности. 

2. Для начинки: вареные овощи натираем на небольшой терке, также натираем яйца, нарезаем сельдь и лук, выкладываем начинку в блинчик, по 1 чайной ложке каждого ингредиента, заворачиваем блины.

Подавайте сразу! 

